В Саратове росгвардейцы по горячим следам задержали вора телефона
В Саратове сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, к ним обратился водитель такси. Гражданин довез клиента до перекрестка улицы Танкистов и 1-й Садовой, но тот прихватил с собой его телефон.
Патруль получил приметы злоумышленника и выдвинулся на его поиски. Вскоре 30-летнего рецидивиста задержали, он сознался в содеянном. Похищенный гаджет у него изъяли.
Мужчину передали сотрудникам полиции, на него завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU