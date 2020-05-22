В Самойловском районе мужчина погиб на пожаре в своем доме

22 Май 2020 2020-05-22T11:55:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Еланский Самойловского района Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

Предварительно установлено, что около 6 утра 22 мая соседи увидели возгорание частного дома, где жил 52-летний мужчина. На место выехали пожарные, которые справились с огнем. В помещении были найдены останки тела хозяина.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти человека. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

Фото СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU