2020-05-22T11:35:16+03:00
Общество

Медики удивили саратовцев сушкой на веревке противочумных костюмов

Спецодежда предназначена для работы с коронавирусными пациентами
Дарья Вострикова
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Сегодня, 22 мая, в паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте» появились снимки противочумных костюмов, которые сушились на веревке на улице у больницы №10. Их опубликовала анонимно местная жительница.

Спецодежда предназначена для работы с коронавирусными пациентами в особой зоне, рассчитана на четыре часа. После этого медики снимают костюм и одевают новый, а тот проходит дезинфекцию. Поэтому увиденное впечатлило местных жителей — такие строгие правила, а сушиться средство защиты как обычные майки и штаны, на улице.

Напомним, именно больница №10 первая начала принимать пациентов из Саратовской области, зараженных коронавирусом. Сейчас там находится больше всего заболевших в тяжелой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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