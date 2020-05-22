Медики удивили саратовцев сушкой на веревке противочумных костюмов
Сегодня, 22 мая, в паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте» появились снимки противочумных костюмов, которые сушились на веревке на улице у больницы №10. Их опубликовала анонимно местная жительница.
Спецодежда предназначена для работы с коронавирусными пациентами в особой зоне, рассчитана на четыре часа. После этого медики снимают костюм и одевают новый, а тот проходит дезинфекцию. Поэтому увиденное впечатлило местных жителей — такие строгие правила, а сушиться средство защиты как обычные майки и штаны, на улице.
Напомним, именно больница №10 первая начала принимать пациентов из Саратовской области, зараженных коронавирусом. Сейчас там находится больше всего заболевших в тяжелой форме.
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ИСТОЧНИК KP.RU