В Энгельсе будут судить двух закладчиков наркотиков
В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17 и 18-летнего парней.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Следствие считает, что в ноябре 2019 года юноши, обоим из которых в то время было по 17 лет, занялись распространением наркотиков через закладки. 29 ноября они прятали свертки с препаратом в Энгельсе, но попались отделу наркоконтроля.
Во время досмотра у одного было найдено 11 пакетиков, у второго — 39. Также в телефоне была обнаружена информация о размещении 17 закладок, которые были после изъяты правоохранителями.
Юноши признали вину и раскаялись. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU