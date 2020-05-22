В Энгельсе будут судить двух закладчиков наркотиков

22 Май 2020 2020-05-22T11:33:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17 и 18-летнего парней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в попытке сбыта наркотиков.

Следствие считает, что в ноябре 2019 года юноши, обоим из которых в то время было по 17 лет, занялись распространением наркотиков через закладки. 29 ноября они прятали свертки с препаратом в Энгельсе, но попались отделу наркоконтроля.

Во время досмотра у одного было найдено 11 пакетиков, у второго — 39. Также в телефоне была обнаружена информация о размещении 17 закладок, которые были после изъяты правоохранителями.

Юноши признали вину и раскаялись. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU