Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Количество зараженных в Саратовской области составило 2 223 человека
География распространения коронавируса в Саратовской области
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Федеральный штаб подтвердил данные на 22 мая о 84 новых случаях коронавируса в Саратовской области.
Новой инфекцией заражены 2 223 жителя региона.
За последние сутки в России выявлено 8 894 новых случая коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 150 летальных исходов. Выздоровели 7 144 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU