Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

22 Май 2020 2020-05-22T10:50:26+03:00

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Федеральный штаб подтвердил данные на 22 мая о 84 новых случаях коронавируса в Саратовской области.

Новой инфекцией заражены 2 223 жителя региона.

За последние сутки в России выявлено 8 894 новых случая коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 150 летальных исходов. Выздоровели 7 144 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU