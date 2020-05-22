В Саратовской области на виртуальный «Последний звонок» запретили продавать алкоголь

22 Май 2020 2020-05-22T11:02:29+03:00

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В Саратовской области назначена дата «Последнего звонка» — 29 мая.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Валерий Радаев.

Распоряжение губернатора

В связи с этим на пятницу, 29 мая, действует запрет на продажу алкоголя.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавируса в Саратовской области «Последний звонок» пройдет в режиме онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU