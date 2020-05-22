В Саратовской области на виртуальный «Последний звонок» запретили продавать алкоголь
В Саратовской области назначена дата «Последнего звонка» — 29 мая.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Валерий Радаев.
Распоряжение губернатора
В связи с этим на пятницу, 29 мая, действует запрет на продажу алкоголя.
Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавируса в Саратовской области «Последний звонок» пройдет в режиме онлайн.
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ИСТОЧНИК KP.RU