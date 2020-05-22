2020-05-22T10:30:04+03:00
Общество

Стали известны крупнейшие должники Саратова по вывозу мусора

Составлен топ-5 худших управляющих компаний
Екатерина Семенова
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В Саратове составлен топ-5 худших управляющих компаний.

Как сообщили «КП-Саратов» в Региональном операторе, рейтинг составлен на основе задолженностей компаний и истории погашении платежей.

Всего было проанализировано 170 УК, 401 ЖСК и 380 ТСЖ. Наибольшие долги сложились у ООО «Прогресс», ООО УК «Мегаполис-Октябрьский», ООО УК «Фри Дом», ООО УК «Алекс» и ООО УК «Фортуна». Общая сумма долга по ним превысила 52 млн рублей. При этом с начала года она выросла на шесть млн рублей.

- В отношении нерадивых управленцев направляются судебные иски и проводятся проверки надзорных органов, а также применяются различные административные взыскания. Мы и наши подрядчики в полном объеме выполняем свои обязательства по бесперебойному оказанию услуги. Сегодня наша общая задача — совместными усилиями повлиять на нерадивых УК-потребителей, ставящих под угрозу снижения стоимости услуги по обращению с ТКО в рамках долгосрочного тарифного регулирования, потому что именно высокая собираемость является одним из основных условий для этого, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Одной из форм влияния на управляющие организации является переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, в том числе и с Региональным оператором. Благодаря прямым договорам происходит отказ от посредников в лице управляющих организаций. Преимуществом такой системы расчетов является гарантированность поступления оплаты услуги в полном объеме и в установленные сроки.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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