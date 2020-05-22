Радаев поручил зампреду Бусаргину проконтролировать исполнение нацпроекта по ремонту дорог в Энгельсе

22 Май 2020 2020-05-22T10:27:28+03:00

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Первые отремонтированные в этом году дороги в Саратове будут сданы уже в понедельник, 25 мая. Об этом заявил мэр Саратова Михаил Исаев накануне на совещании у губернатора по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Радаев высказал претензии мэру областного центра по поводу кассового исполнения проекта.

- Объемы большие, исполнения нет. Погодные условия позволяют вам уже два месяца вести работу. А сейчас ни одна дорога не сдана, хотя финансирование пришло вовремя, — сказал Радаев. Он пояснил, что с него федеральный центр спрашивает определенный уровень реализации проекта именно в денежном выражении, а кассовое исполнение на текущий момент — ноль. Потому что ни один объект, который находится в работе, до сих пор не сдан.

Михаил Исаев проинформировал, что первые участки дорог будут сданы в понедельник, планируемая сдача нового Трофимовского моста — октябрь 2020 года. Всего на этот год предусмотрен ремонт 30 участков дорог (196 тыс. кв. м), на сумму 387 млн рублей.

- Мы не подведем, — заверил Исаев.

В Энгельсском районе ситуация осложнена тем, что все контракты на ремонт дорог там выиграл единственный подрядчик, у которого не хватает мощностей — из более чем 30 объектов работы ведутся лишь на четырех и то, низкими темпами.

И. о. главы Энгельсского района Алексей Стрельников доложил, что муниципальные контракты заключены на 542 млн рублей, а всего сумма на дороги района составляет 600 млн. Подрядчику будет предъявлена официальная претензия.

- Мы направили в район большие финансовые ресурсы на дороги, зная их плохое состояние. Сейчас надо принимать меры, мобилизовать ресурсы, привлекать субподрядчиков. Зампреду Роману Бусаргину вместе с главой района и профильным министром поручаю разобраться в сложившейся ситуации. Трагедии пока здесь не вижу, но надо активнее включаться в работу, — поставил задачу губернатор.

Он отметил, что прошло уже больше четырех месяцев с начала года, а кассовое исполнение проекта до сих пор ноль.

- Это уже вопрос к вам, к организации работ, — указал Радаев подчиненным и главам районов.

Он еще раз подчеркнул, что кроме соблюдения сроков важно качество работы, и обратил внимание на уровень зарплат дорожных рабочих — она должна быть не ниже, чем в соседних регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU