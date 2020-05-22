В Саратове мужчина пытался подкупить сотрудника УФСБ 50 тыс. рублей
В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в попытке подкупа сотруднику УФСБ.
Следствие считает, что днем 18 мая он передал оперуполномоченному силового ведомства 50 тыс. рублей. Это произошло в организации на улице Спицина. Мужчина рассчитывал, что за эти деньги сможет избежать возбуждения уголовное дела после проверки, а также хотел вернуть изъятые у него вещи.
Сотрудник УФСБ отказался от денег, после этого мужчина был задержан.
Во время допроса он во всем сознался. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU