В Саратове мужчина пытался подкупить сотрудника УФСБ 50 тыс. рублей

22 Май 2020 2020-05-22T09:59:01+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в попытке подкупа сотруднику УФСБ.

Следствие считает, что днем 18 мая он передал оперуполномоченному силового ведомства 50 тыс. рублей. Это произошло в организации на улице Спицина. Мужчина рассчитывал, что за эти деньги сможет избежать возбуждения уголовное дела после проверки, а также хотел вернуть изъятые у него вещи.

Сотрудник УФСБ отказался от денег, после этого мужчина был задержан.

Во время допроса он во всем сознался. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU