Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.
Напомним, за сутки подтверждено заражение у еще 84 жителей. Итого общее количество случаев достигло 2 223 человека.
У 27 вновь выявленных заразившихся диагностирована пневмония. Еще у 36 имеются признаки ОРВИ. У 21 заболевание протекает бессимптомно.
Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.
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ИСТОЧНИК KP.RU