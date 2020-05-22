Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области

22 Май 2020 2020-05-22T09:43:35+03:00

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Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.

Напомним, за сутки подтверждено заражение у еще 84 жителей. Итого общее количество случаев достигло 2 223 человека.

У 27 вновь выявленных заразившихся диагностирована пневмония. Еще у 36 имеются признаки ОРВИ. У 21 заболевание протекает бессимптомно.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.

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ИСТОЧНИК KP.RU