В Саратове два человека пострадали в столкновении Daewoo Nexia и Lada Kalina
Вчера, 21 мая, в 13:15 на перекрестке Пензенской улицы и Ново-Астраханского шоссе в Заводском районе Саратова случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 61-летний водитель Lada Kalina нарушил правила очередности проезда перекрестка и влетел в Daewoo Nexia под управлением 41-летнего гражданина.
В результате аварии пострадала 38-летняя женщина из салона иномарки и 44-летний гражданин, который находился в отечественном авто.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU