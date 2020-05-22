В Саратове два человека пострадали в столкновении Daewoo Nexia и Lada Kalina

22 Май 2020 2020-05-22T09:25:36+03:00

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Вчера, 21 мая, в 13:15 на перекрестке Пензенской улицы и Ново-Астраханского шоссе в Заводском районе Саратова случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 61-летний водитель Lada Kalina нарушил правила очередности проезда перекрестка и влетел в Daewoo Nexia под управлением 41-летнего гражданина.

В результате аварии пострадала 38-летняя женщина из салона иномарки и 44-летний гражданин, который находился в отечественном авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU