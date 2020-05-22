Саратовец убил хвастающегося авторитетом в тюрьме собутыльника

22 Май 2020 2020-05-22T09:17:33+03:00

Мужчину отправили на 14 лет в колонию особого режима

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В Ленинском районе Саратова осудили 35-летнего мужчину. Его признали виновным в убийстве.

- Вечером 8 декабря гражданин пил с приятелями в гостях у одного из них на улице Международная. Во время пьянки один из собутыльников захотел самоутвердиться и рассказал, что в местах лишения свободы имел авторитет, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Злоумышленник, ранее судимый за особо тяжкое преступление, разозлился из-за хвастовства 34-летнего товарища, и они начали ругаться. Более старший из мужчин во время ссоры вытащил из-под кровати деревянную биту и несколько раз ударил ей потерпевшего по голове. Тот упал.

Через некоторое время рецидивист вытащил раненого на лестничную площадку, где его нашла соседка. Мужчину госпитализировали в реанимацию, где он скончался.

Свою вину злоумышленник так и не признал. Однако суду хватило доказательств, чтобы вынести решение: 14 лет лишения свободы в колонии особого режима. Также он теперь обязан выплатить гражданский иск потерпевшей в 1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU