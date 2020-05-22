В Саратове десять раз судимый мужчина обокрал сарай
Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 44-летнего саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 12:30 14 мая до 10:00 17 мая кто-то унес из его сарая с дачи на 6-м Строительном проезде имущество.
Неизвестный сломал замок и украл шлифовальную машинку, удлинитель, газонокосилку, сумма ущерба составила 4,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался десять раз судимый 42-летний гражданин, который успел продать вещи неизвестному на Буровой улице.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU