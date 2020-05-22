В Саратове отремонтируют около 5 тыс. кв. м дорог на улице Мамонтовой

22 Май 2020 2020-05-22T09:18:02+03:00

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Сегодня, 22 мая, подрядчик начал демонтировать бордюр на улице Мамонтовой, там восстановят асфальт на участке площадью почти в 5 тыс. кв. м.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, также запланирована укладка нижнего слоя асфальта на улице Муленкова.

Продолжают устанавливать новые бордюры на улицах Григорьева, Тверская, Некрасова, Бульварная.

В ночь на субботу запланирована асфальтировка улицы Лебедева-Кумача.

Всего в работе находятся 22 участка дорог. Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU