В Саратове отремонтируют около 5 тыс. кв. м дорог на улице Мамонтовой
Сегодня, 22 мая, подрядчик начал демонтировать бордюр на улице Мамонтовой, там восстановят асфальт на участке площадью почти в 5 тыс. кв. м.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, также запланирована укладка нижнего слоя асфальта на улице Муленкова.
Продолжают устанавливать новые бордюры на улицах Григорьева, Тверская, Некрасова, Бульварная.
В ночь на субботу запланирована асфальтировка улицы Лебедева-Кумача.
Всего в работе находятся 22 участка дорог. Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU