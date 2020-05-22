Самоизоляция в Саратове: учреждения культуры проводят онлайн-мероприятия
В Саратове введен режим самоизоляции и посещать учреждения культуры нельзя, однако мероприятия они проводят, только в онлайн-формате.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.
Сегодня клуб «Солнечный» отмечает свой 33-й день рождения, по этому случаю будет концерт. Его можно увидеть в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.
Клуб «Заводской» продолжает рубрику «Путешествуй вместе с нами» в рамках которой доступны ролики про танцевальную культуры Аргентины и Египта.
Клуб «Романтик» и руководительница изостудии «Вдохновение» Ольга Бикулова устраивают мастер-класс по рисованию летних закатов. Свои работы можно будет представить на онлайн-выставке «Территория творчества», посвященной Дню защиты детей. Она состоится 27 мая.
Также клуб устраивает виртуальный концерт гитаристов, где прозвучит классика, популярные композиции и современные обработки русских народных мелодий. Он доступен на YouTube-канале клуба, в группах в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники», а также на сайте «Романтика».
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ИСТОЧНИК KP.RU