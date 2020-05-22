Самоизоляция в Саратове: учреждения культуры проводят онлайн-мероприятия

22 Май 2020 2020-05-22T10:03:02+03:00

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В Саратове введен режим самоизоляции и посещать учреждения культуры нельзя, однако мероприятия они проводят, только в онлайн-формате.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

Сегодня клуб «Солнечный» отмечает свой 33-й день рождения, по этому случаю будет концерт. Его можно увидеть в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Клуб «Заводской» продолжает рубрику «Путешествуй вместе с нами» в рамках которой доступны ролики про танцевальную культуры Аргентины и Египта.

Клуб «Романтик» и руководительница изостудии «Вдохновение» Ольга Бикулова устраивают мастер-класс по рисованию летних закатов. Свои работы можно будет представить на онлайн-выставке «Территория творчества», посвященной Дню защиты детей. Она состоится 27 мая.

Также клуб устраивает виртуальный концерт гитаристов, где прозвучит классика, популярные композиции и современные обработки русских народных мелодий. Он доступен на YouTube-канале клуба, в группах в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники», а также на сайте «Романтика».

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ИСТОЧНИК KP.RU