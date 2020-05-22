В Пугачеве наркоман с сообщником украл у пенсионера ворота
Полиция раскрыла кражу у 69-летнего жителя Пугачева.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с апреля по 13 мая 2020 года кто-то унес его металлические ворота от гаража, которые лежали в 300 метрах от дома на улице Ермощенко.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались рецидивисты в возрасте 36 и 39 лет, младший из них отбывал наказание за наркотики.
Мужчины во всем признались, на них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU