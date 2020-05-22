В Пугачеве наркоман с сообщником украл у пенсионера ворота

22 Май 2020 2020-05-22T08:58:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция раскрыла кражу у 69-летнего жителя Пугачева.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с апреля по 13 мая 2020 года кто-то унес его металлические ворота от гаража, которые лежали в 300 метрах от дома на улице Ермощенко.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались рецидивисты в возрасте 36 и 39 лет, младший из них отбывал наказание за наркотики.

Мужчины во всем признались, на них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU