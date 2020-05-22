2020-05-22T09:54:24+03:00
Происшествия

Под Энгельсом прошла спецоперация по ликвидации подпольного нефтезавода

Ущерб от его деятельности оценивается в 8 млн рублей
Екатерина Семенова
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В Саратовской области полиция задержала подозреваемого в организации подпольного нефтезавода.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, спецоперацию провели оперативники Управления экономической безопасности противодействия коррупции Главного управления МВД России по Саратовской области при участии ФСБ России и Росгвардии

Нефтеперерабатывающий завод был обустроен на территории Энгельсского района. При этом установка по переработке нефти не включена в реестр опасных производственных объектов, а у владельца нет разрешительных документов на деятельность.

Помимо прочего рядом был выкопан котлован для сброса отходов переработки сырья, его замаскировали под свалку.

Возбуждено уголовное дело, задержан местный житель.

Предварительно установлено, что ущерб от незаконной нефтедобычи превысил 6 млн рублей, а урон, нанесенный почве, оценивается в 2 с лишним млн рублей.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности на выявленном объекте, — сообщила Ирина Волк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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