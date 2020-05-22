Четыре человека пострадали в столкновении легковушек в Энгельсе

22 Май 2020 2020-05-22T10:18:08+03:00

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Сегодня, 22 мая, в 7:45 Энгельсе на перекрестке улиц Фридриха Энгельса и Функционального проезда столкнулись Lada Granta, за рулем которой был 34-летний водитель и ВАЗ-2113 под управлением 26-летнего мужчины.

По данным портала «ЧП Саратов», в результате ДТП пострадали четыре человека, бригада скорой помощи госпитализировала их.

На месте также работали сотрудники облспаса. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU