В Саратове начнут выдавать разрешения на парковочные места

22 Май 2020 2020-05-22T10:09:39+03:00

В Саратове будут выдавать специальные парковочные разрешения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление о получении разрешений на парковку в специальных местах.

Ставить транспорт можно будет в местах, обозначенных знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 8.9.1 «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений».

Документ выдает бесплатно комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города.

Он действует год и предназначен только для «уполномоченных органов».

Для его получения нужно подать в комитет соответствующие заявления, на основании которых составляется реестр автомобилей и их владельцев, имеющих право ставить свои машины на конкретную парковку.

Под уполномоченными органами подразумеваются государственные органы и МСУ, муниципальные учреждения и предприятия, федеральные казенные учреждения здравоохранения, которые размещены в зданиях (помещениях), строениях, сооружениях, прилегающих к территориям парковок.

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ИСТОЧНИК KP.RU