В Саратове начнут выдавать разрешения на парковочные места
Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление о получении разрешений на парковку в специальных местах.
Ставить транспорт можно будет в местах, обозначенных знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 8.9.1 «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений».
Документ выдает бесплатно комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города.
Он действует год и предназначен только для «уполномоченных органов».
Для его получения нужно подать в комитет соответствующие заявления, на основании которых составляется реестр автомобилей и их владельцев, имеющих право ставить свои машины на конкретную парковку.
Под уполномоченными органами подразумеваются государственные органы и МСУ, муниципальные учреждения и предприятия, федеральные казенные учреждения здравоохранения, которые размещены в зданиях (помещениях), строениях, сооружениях, прилегающих к территориям парковок.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU