Саратовец нашел слишком узкий новый тротуар на Огородной улице

22 Май 2020 2020-05-22T08:38:37+03:00

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В Саратове этой весной начали массово обновлять тротуары, однако результат работ удивил некоторых горожан.

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В редакцию «КП-Саратов» обратился житель Заводского района и рассказал о зауженном тротуаре на Огородной улице, у детского сада №247.

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После ремонта саратовцы вынуждены маневрировать по проходу, ширина которого в некоторых местах достигает 75 см, хотя по нормативу это расстояние должно быть гораздо больше.

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В доказательство своих слов мужчина опубликовал снимок с места событий. На фотографии отчетливо видно, что место для стандартного тротуара есть, но он сделан вплотную к дороге. Более того, часть прохода занимают фонарные столбы, что еще больше сужает расстояние.

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ИСТОЧНИК KP.RU