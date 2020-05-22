В Романовском районе водитель Lada Priora кувыркнулся в кювет и попал в больницу

22 Май 2020 2020-05-22T08:25:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 21 мая, в 17:45 на 32-м км трассы, ведущей из Балашова в Романовку, Романовского района случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 21-летний водитель Lada Priora потерял управление, из-за чего машина опрокинулась.

Парня госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU