В Романовском районе водитель Lada Priora кувыркнулся в кювет и попал в больницу
Мужчина потерял управление
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Вчера, 21 мая, в 17:45 на 32-м км трассы, ведущей из Балашова в Романовку, Романовского района случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 21-летний водитель Lada Priora потерял управление, из-за чего машина опрокинулась.
Парня госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU