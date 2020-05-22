В Саратове девушка украла из подъезда кроссовки
Полиция Волжского района раскрыла кражу кроссовок у 28-летней жительницы Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 30 апреля по 1 мая кто-то унес обувь из общего коридора, расположенного на втором этаже первого подъезда дома на Хрустальной улице.
Сумма ущерба составила почти 3 тыс. рублей.
Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 20-летняя девушка, которая живет в этом же доме.
Она призналась, что взяла чужое имущество и выбросила его.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU