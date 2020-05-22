Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 22 мая 2020 года: еще 67 случаев
В Саратовской области на утро 21 мая было известно о 2 139 случаях заражения коронавирусом. Из них 67 были подтверждены за последние сутки.
Лечение в стационарах проходят 759 человек. Их них 81 человек на кислородной поддержке, 46 пациентов - на ИВЛ.
Выздоровело с начала эпидемии 639 человек, за сутки — 59 человек. Скончались уже 16 человек.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области 21 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU