2020-05-21T22:01:50+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 22 мая 2020 года: еще 67 случаев

Общее количество зараженных коронавирусом в Саратове на 22 мая 2020 года составило 2 139 человек
Екатерина Семенова
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..Фото: Ольга Симонова
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В Саратовской области на утро 21 мая было известно о 2 139 случаях заражения коронавирусом. Из них 67 были подтверждены за последние сутки.

Лечение в стационарах проходят 759 человек. Их них 81 человек на кислородной поддержке, 46 пациентов - на ИВЛ.

Выздоровело с начала эпидемии 639 человек, за сутки — 59 человек. Скончались уже 16 человек.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области 21 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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