Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 22 мая 2020 года: еще 67 случаев

22 Май 2020 2020-05-21T22:01:50+03:00

Общее количество зараженных коронавирусом в Саратове на 22 мая 2020 года составило 2 139 человек

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В Саратовской области на утро 21 мая было известно о 2 139 случаях заражения коронавирусом. Из них 67 были подтверждены за последние сутки.

Лечение в стационарах проходят 759 человек. Их них 81 человек на кислородной поддержке, 46 пациентов - на ИВЛ.

Выздоровело с начала эпидемии 639 человек, за сутки — 59 человек. Скончались уже 16 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780343" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области 21 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU