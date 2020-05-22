2020-05-21T21:18:07+03:00
Происшествия

В селе Ровенского района мужчина зарезал гостя за попытку уснуть в его кровати

Потом он сам лег спать
Екатерина Семенова
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Мужчина зарезал гостя и вытащил его труп из дома. Фото СУ СКР по Саратовской областиМужчина зарезал гостя и вытащил его труп из дома. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Ровенском районе Саратовской области местного жителя обвиняют в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, также ему вменяют незаконный оборот боеприпасов.

Следствие считает, что 48-летний мужчина сожительствовал с женщиной в частном доме села Первомайское. К ним 14 марта пришел 58-летний знакомый, и они организовали застолье. Гость увидел в шкафу патроны калибра 5,6 мм и попросил поделиться. Так произошел сбыт боеприпасов.

Убийство произошло позднее. Когда все начали укладываться спать, гость лег в кровати хозяина, что тому не понравилось. Он не только сбросил его на пол, но, припомнив старые обиды, когда тот ухаживал за его нынешней сожительницей, схватил нож и всадил у грудь потерпевшего. После этого уснул, а утром нашел труп.

Для сокрытия улик, он выбросил нож в уличный туалет и оттащил тело за дом, сделав вид, что уже нашел его мертвым. Но впоследствии раскаялся и признался.

Сейчас мужчина находится под стражей. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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