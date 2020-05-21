2020-05-21T21:50:39+03:00
Общество

На ремонт саратовских дорог в 2020 году потратят 5,6 млрд рублей

В основном это деньги из федерального бюджета
Дарья Вострикова
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Совещание у губернатора по дорогамСовещание у губернатора по дорогам
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На совещании 21 мая губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил с подчиненными реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев напомнил, что общий объем финансирования проекта, который рассчитан до конца 2024 года, составит более 41 млрд рублей и «подход должен быть соответствующий».

На 2020 год выделено 5,6 млрд рублей — 1,8 млрд рублей из федерального бюджета, 3,8 млрд рублей из областного.

- Основной целевой показатель, которой мы должны достигнуть, это приведение до 2024 года в нормативное состояние дорог регионального значения до 24,8% и дорог по агломерации — до 85%. Задача на год — приведение дорог регионального значения к показателю на уровне 15,3%, и 72% — по Саратову, 68% по Энгельсу, — отметил Зайцев.

Объем выполнения составляет на данный момент по всем дорогам 485 млн рублей, в конце месяца должно быть 993 млн рублей или 18% от общего объема от проекта до 2024 года. Алексей Зайцев подчеркнул, что пока «мы на эту цифру выходим».

Он сказал, что для ремонта дорог в Энгельсе нужно мобилизоваться, проанализировать возможности подрядчика и, если надо будет, подключить субподрядчика. А также ужесточить контроль качества.

По региональным дорогам на 23 из 37 объектов ведутся работы, кассовое выполнение на конец месяца должно составлять не менее 611 млн рублей или 16%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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