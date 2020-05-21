В сквер Марины Расковой привезли 170 крупномеров лип и кленов

21 Май 2020 2020-05-21T20:44:24+03:00

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В Саратове состоялся рейд по контролю за зелеными насаждениями.

Участие в нем приняли, кроме чиновников, ученые, эксперты, журналисты и общественники.

По требованию представителей общественности, вместо 75 деревьев на площади Кирова снесут 65. Позже тут появятся столько же новых единиц зеленых насаждений.

Общественники отстояли 10 деревьев на площади Кирова

Еще 23 дерева будут снесены на аллее по 2-й Садовой, вместо них появятся только 15. По словам зампредседателя комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений Юрия Васильева, это необходимо, чтобы разрядить растительность, которая мешает друг другу.

Также сегодня в Саратов привезли первую партию крупномеров для высадки в сквере Марины Расковой. Это 170 европейских лип и платанолистных кленов. В сквере предусмотрена система регулярного полива, что позволит деревьям прижиться. Также там вскоре появятся ели, сосны, черемухи, рябины, дубы, пихты, можжевельники и туи.

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ИСТОЧНИК KP.RU