На входе у всех участников ЕГЭ будут мерить температуру
Итак, Единые государственные экзамены (ЕГЭ) перенесли снова, на 29 июня. У 9-классников ОГЭ отменили совсем, оценки им выставят по итогам года.
Ранее ЕГЭ перенесли и должны были проводить с 8 июня, а от сдачи освободили всех тех, кто не планирует поступать в вузы.
- В эти дни почти 692 тысячи школьников нашей страны заканчивает 11 класс. Всех беспокоит, что будет с ЕГЭ, предлагалось полностью его отменить. Но за минувшие годы ЕГЭ стал инструментом объективной оценки знаний, поэтому было решено перенести ЕГЭ на 29 июня, - сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса.
Экзамены будут проходить в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями Роспотребнадзора. Количество учащихся в аудитории будет уменьшено, они будут сидеть на расстоянии не меньше 1,5 метров друг от друга. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Также будет проведена дезинфекция помещений, а на входе у всех измерят температуру.
При этом кзамен по русскому языку, как самый массовый, будет разделен на два дня.
В этом году также дополнительно будет выделено 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах. Начать прием документов от абитуриентов они смогут уже в августе.
ИСТОЧНИК KP.RU