Приезжий из Волгограда из ревности забил до смерти мужчину в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Волгоградской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека.
Следствие полагает, что мужчина приехал в Энгельс на заработки. Вечером 9 марта он с подругой гостил у приятеля в доме на улице Комсомольская. Там же находился 41-летний мужчина, который стал флиртовать с девушкой, что вызвало негодование ее парня.
Житель Волгоградской области ударил соперника кулаком в лицо, а потом молотком по ребрам. Кроме того, он снял с душа металлический шланг и избил потерпевшего по туловищу.
Все это привело к смерти мужчины, после чего злоумышленник вынес труп на улицу и оставил около подъезда. Однако в этот момент мимо проезжали полицейские, которые задержали парня.
Свою вину он признал и раскаялся. Его взяли под стражу. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU