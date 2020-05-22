Приезжий из Волгограда из ревности забил до смерти мужчину в Энгельсе

22 Май 2020 2020-05-21T20:50:36+03:00

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В Энгельсе Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Волгоградской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека.

Следствие полагает, что мужчина приехал в Энгельс на заработки. Вечером 9 марта он с подругой гостил у приятеля в доме на улице Комсомольская. Там же находился 41-летний мужчина, который стал флиртовать с девушкой, что вызвало негодование ее парня.

Житель Волгоградской области ударил соперника кулаком в лицо, а потом молотком по ребрам. Кроме того, он снял с душа металлический шланг и избил потерпевшего по туловищу.

Все это привело к смерти мужчины, после чего злоумышленник вынес труп на улицу и оставил около подъезда. Однако в этот момент мимо проезжали полицейские, которые задержали парня.

Свою вину он признал и раскаялся. Его взяли под стражу. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU