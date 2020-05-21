Министр спорта осмотрел стройку ФОКа для бадминтона в Саратове

21 Май 2020 2020-05-21T18:31:16+03:00

Также он посетил универсальную спортивную площадку в Энгельсе

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Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов посетил строящиеся спортивные объекты. Они возводятся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минспорта, министр посетил стройплощадку ФОКа для бадминтона на Чернышевского, 63.

- После критики губернатора Саратовской области Валерия Васильевича Радаева количество рабочих увеличилось. Подрядчик обещает уложиться в сроки, — заявил Абросимов.

Затем он осмотрел работы по возведению универсальной спортивной площадки в Энгельсе на Нестерова, 122А. В июле работы будут закончены. Жители смогут играть в баскетбол, мини-футбол и волейбол, а зимой — в хоккей.

- Мы стремимся к тому, чтобы в Саратовской области на всех объектах, которые строятся или реконструируются в рамках национальных проектов президента России Владимира Владимировича Путина, не было отставания от сроков, — подчеркнул Александр Абросимов.

Также на городском стадионе в Энгельсе завершено бетонирование основание, устанавливаются бордюры. Чтобы спортом можно было заниматься и по вечерам, добавят дополнительное освещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU