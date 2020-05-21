Зинаида Самсонова предложила изменения в закон РФ, чтобы избежать сокращений сотрудников на малых и средних предприятиях

21 Май 2020 2020-05-21T18:29:19+03:00

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Депутат Саратовской областной думы от партии «Справедливая Россия» Зинаида Самсонова выступила в поддержку предпринимателей с законодательной инициативой.

Самсонова уверена, что коллеги в областной думе ее поддержат и инициативу можно будет направить в Госдуму для уточнения федерального закона.

Речь идет об очень важном для бизнеса уточнении определенных федеральным законодательством критериев отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу.

Сегодня действуют два критерия отнесения к малому и среднему бизнесу: годовой оборот и численность сотрудников. Например, для среднего бизнеса – это не более 2 млрд рублей выручки в год и не более 250 сотрудников.

- По большому счету, раньше на эти параметры никто не обращал внимания. Бизнес работал, не задумываясь средний он или крупный, потому что это распределение его никак не касалось. Но в связи с пандемией с экономическими проблемами столкнулись самые разные сферы предпринимательства: это и производство, и торговля и сельское хозяйство. И возникла парадоксальная ситуация, оказалось, что если ты принимаешь на работу более 250 человек, создаешь рабочие места, то бизнес уже считается крупным и лишается возможности рассчитывать на поддержку государства. Это категорически неправильно. На наш взгляд, критерия по годовому обороту более чем достаточно. Два миллиарда рублей оборота в год – это хороший средний бизнес. Поэтому своим законопроектом мы предлагаем отменить второй критерий по численности сотрудников», - пояснила на заседании рабочей группы в облдуме Зинаида Самсонова.

Как вариант на рабочей группе предложили увеличить критерий численности сотрудников для отнесения к среднему бизнесу в два раза - до 500 человек. По мнению Зинаиды Самсоновой, лидера фракции СР в облдуме, главное сегодня, чтобы обсуждаемая проблема была услышана облдумой. После принятия здесь, инициатива может быть направлена в Государственную Думу для изменения федерального законодательства. Самсонова призвала коллег независимо от партийной принадлежности концептуально подержать законопроект.

- Давайте вместе доработаем законопроект так, чтобы он помог малому и среднему бизнесу работать. Бизнес не должен быть ограничен в возможности нанимать нужное количество работников. В противном случае можно прийти к тому, что те компании, у которых число сотрудников превышает 250 человек, начнут сокращать штат, чтобы перестать считаться крупным бизнесом и иметь возможность рассчитывать на помощь государства. Такие примеры уже есть. Проблема уже коснулась многих и нам нужно серьезно к ней отнестись, найти решение, чтобы избежать на предприятиях дополнительных сокращений, обусловленных их стремлением попасть под действующие критерии малого и среднего бизнеса, - заявила Зинаида Самсонова.

ИСТОЧНИК KP.RU