Расписание ЕГЭ в Саратове 2020: какой предмет и когда сдавать выпускникам
Рособрнадзор опубликовал предварительный график сдачи ЕГЭ в 2020 году.
Напомним, сегодня, 21 мая, президент Владимир Путин заявил, что сдача экзаменов начнется с 29 июня.
Вот так выглядит предварительное расписание:
29 июня — география, литература, информатика,
2 и 3 июля — русский язык,
6 июля — профильная математика,
9 июля — история, физика,
13 июля — обществознание, химия,
16 июля — биология, письменный иняз,
18 и 20 июля — иностранный язык,
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU