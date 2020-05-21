Расписание ЕГЭ в Саратове 2020: какой предмет и когда сдавать выпускникам

21 Май 2020 2020-05-21T17:29:41+03:00

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Рособрнадзор опубликовал предварительный график сдачи ЕГЭ в 2020 году.

Напомним, сегодня, 21 мая, президент Владимир Путин заявил, что сдача экзаменов начнется с 29 июня.

Вот так выглядит предварительное расписание:

29 июня — география, литература, информатика,

2 и 3 июля — русский язык,

6 июля — профильная математика,

9 июля — история, физика,

13 июля — обществознание, химия,

16 июля — биология, письменный иняз,

18 и 20 июля — иностранный язык,

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ИСТОЧНИК KP.RU