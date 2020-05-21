Юлия Литневская предположила «весеннюю тревожность» у Николая Бондаренко

21 Май 2020 2020-05-21T18:35:42+03:00

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Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская отреагировала на неоднозначное выступление своего коллеги Николая Бондаренко во время заседания рабочей группы комитета по государственному строительству и МСУ 20 мая.

Тогда Николай Бондаренко высказался против проекта федерального закона, который запрещает региональным парламентариям получать доход от иностранных компаний. Николай Бондаренко предположил, что мера может быть направлена против него, так как он монетизировал свой канал на YouTube, принадлежащий компании Google.

- Возможно, это просто у вас «весенняя тревожность», и вам кажется, что ради вас пишутся законы, в том числе и федеральные, причем персонально ради вас. Поэтому вношу предложение, Николай Александрович (Бушуев, председатель комитета Саратовской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению — прим. ред), так как по просьбе Николая Николаевича мы этот вопрос будем дополнительно прорабатывать. Пусть они изучат итоги голосования на федеральном уровне и ознакомятся с тем, как голосовала Ольга Николаевна Алимова по именно этому законопроекту, который Николай Николаевич воспринимает как адресованный персонально ему. Так вот, она его поддержала. Так что, Николай Николаевич, можете задать вопрос Ольге Николаевне, почему она его поддержала, и нам всем будет интересен ее ответ, — сказала Литневская.

В комментарии к опубликованному на странице в Instagram видео Юлия Литневская предположила, что Бондаренко может пребывать в уверенности, будто «вышел на космическую орбиту».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780423" frameborder="0"></iframe> Юлия Литневская обратилась к Николаю Бондаренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU