Минэкономразвития Саратовской области ответило Ассоциации рекламных агентств по поводу поддержки отрасли

21 Май 2020 2020-05-21T17:24:56+03:00

Пока меры поддержки есть только на региональном уровне

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Министерство экономического развития Саратовской области отреагировало на открытое обращение Ассоциации рекламных агентств об оказании мер поддержки отрасли рекламы в условиях распространения коронавируса.

В министерстве решили напомнить, что в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации внесено 11 сфер деятельности по 39 основным видам экономической деятельности и сфера рекламы и полиграфии в данный перечень не включена.

- В свою очередь, Правительством области с учетом мнения бизнес-сообщества региона подготовлены и направлены в апреле текущего года в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. обращения о дополнительном включении в Перечень деятельности в сферах торговли, аренды и управления недвижимым имуществом, дошкольного образования, рекламы, полиграфии, издания газет, в области радио- и телевещания, сетевых изданий, информационных агентств, торговли оптовой книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, — также напомнили в региональном министерстве экономразвития. Ответа или иной реакции из федерального центра на это обращение на сегодняшний день нет.

Министерством экономического развития области во втором из трех пакетов антикризисных мер по поддержке бизнеса предусмотрено снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для рекламного и полиграфического бизнеса. Льготные ставки для этих сфер снижены при применении налоговой базы «доходы» — 2 вместо 6%, с базой «доходы минус расходы» — 7,5 вместо 15%.

- Учитывая многочисленные обращения от организаций рекламного бизнеса в различные организации и ведомства с предложениями о предоставлении отсрочек платежей от платы за право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций министерством экономического развития области направлены рекомендации органам местного самоуправления области о проработке и принятии комплекса мер поддержки бизнеса в рамках имеющихся полномочий на муниципальном уровне, — предложили обращаться к муниципальным властям в Минэкономе.

ИСТОЧНИК KP.RU