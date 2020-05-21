В Энгельсе появится уникальный асфальтовый завод
В Энгельсе Саратовской области появится уникальный асфальтовый завод.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, уже начался монтаж, завтра, 22 мая, ожидается поставка первой партии инертных и вяжущих материалов.
Инвестпроект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На сегодняшнем совещании под председательством губернатора Валерия Радаева, посвященное этой теме, было отмечено, что на нацпроект региону в этом году выделено 5,6 млрд рублей.
В Энгельсе, в частности, планируется отремонтировать 32,2 км дорог. На это потребуется 600 млн рублей.
- В городе работает 14 единиц техники и около 30 человек. В мае, согласно графику, запланированы четыре объекта: улицы Нестерова, 2-я Ленинградская, Смоленская и Восточный переулок. Полностью выполнены объемы по фрезерованию и планированию обочин, — рассказал исполняющий полномочия главы района Алексей Стрельников.
Также он ответил на слова губернатора о единственном подрядчике, который выполняет работы. По словам Стрельникова, 22 мая будет оформлена первая серьезная претензия за нарушение сроков муниципального контракта к ООО «ПромДорСтрой».
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ИСТОЧНИК KP.RU