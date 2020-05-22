В Саратове ожидается теплая пятница

22 Май 2020 2020-05-21T16:31:29+03:00

На улице будет облачно

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Сегодня, 22 мая, в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Столбик термометра поднимется до +16…+18 градусов.

Осадков не прогнозируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU