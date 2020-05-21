Под Энгельсом парень выпил, угнал и сжег Opel
В отношении 20-летнего жителя Энгельса возбуждено уголовное дело за угон.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 17 на 18 мая он пил спиртное со своим 46-летним знакомым, а потом решил покататься на его Opel.
Хозяйкой машины является родственница мужчины, которая сообщила об угоне в полицию.
Парень увидел, что в замке зажигания есть ключи и сразу же сел за руль, но врезался в столб. Испугавшись ответственности, молодой человек решил, что лучше всего сжечь машину на пустыре.
Проводится пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела, за умышленное уничтожение имущества.
Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде.
Угон в Квасниковке.
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ИСТОЧНИК KP.RU