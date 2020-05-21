В Саратове спилили угрожавшее дому на Григорьева дерево

21 Май 2020 2020-05-21T16:25:36+03:00

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В Саратове на улице Григорьева спилили опасное дерево.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Волжского района, были выполнены работы «по спилу аварийного дерева упавшего на кровлю жилого дома № 201 по ул. им. Чернышевского Н.Г.».

Ранее «Комсомолка» писала, что опасно накренившееся дерево упало на кровлю дома и грозит ее разрушить.

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ИСТОЧНИК KP.RU