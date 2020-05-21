Панков: Госдума оперативно обеспечивает решения президента на законодательном уровне

21 Май 2020 2020-05-21T16:08:45+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем канале «Пара слов» рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса, законодательные решения по которым принимает федеральный парламент.

- Сегодня и завтра проводим дополнительные пленарные заседания. На прошлой неделе президент Владимир Путин озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых нa фоне ограничений из-за коронавируса. Госдума под председательством Володина работает четко, корректируя график работы таким образом, чтобы решения президента по оказанию помощи людям были оперативно обеспечены на законодательном уровне.

Рассмотрим правительственные поправки в Налоговый кодекс в части льгот для малого и среднего бизнеса, социальных НКО и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от ситуации с COVID-19. Эти инициативы постараемся обсудить и принять за два текущих дня. Сейчас важно, чтобы все решения были реализованы как можно скорее.

Отдельно хочу еще раз напомнить, что на сайте Госдумы duma.gov.ru опубликован раздел «Меры поддержки в условиях COVID-19». Там можно получить самую подробную информацию о том, что уже сделано для поддержки граждан и бизнеса, а также ответы на самые острые вопросы, — пишет Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU