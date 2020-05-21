Мошенники оставили преподавательницу ВУЗа в Саратове без 40 тыс. рублей

21 Май 2020 2020-05-21T16:06:09+03:00

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Жертвой мошенников стала преподавательница одного из ВУЗов Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности и сообщил, что на счету гражданки замечены сомнительные операции.

Чтобы предотвратить их, нужно сказать данные своей банковской карты и секретный код.

После выполнения этих условий она лишилась 40 тыс. рублей.

От действий злоумышленников пострадала и 53-летняя жительница Заводского района. Ей позвонил мошенник и представился банковским сотрудником, на что услышал, что женщина обслуживается в другой организации. Потом гражданке начали поступать звонки якобы из того банка и тоже предложили спасти свои сбережения.

После того, как она выдала данные своей карты и код, пришедший на телефон, с ее счета пропали 120 тыс. рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU