Житель Саратовской области отработает долг в 100 тыс. рублей по алиментам

21 Май 2020 2020-05-21T15:40:54+03:00

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Житель Саратовской области по решению суда должен был выплачивать алименты на своего 13-летнего ребенка, однако он этого не делал.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, несмотря на предупреждения судебного пристава-исполнителя мужчина не начал давать деньги на содержание ребенка и даже не собирался устраиваться на работу.

С октября 2019 года по май 2020 года у него образовалась задолженность в размере почти 100 тыс. рублей.

Теперь гражданину придется провести 30 часов на обязательных работах.

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ИСТОЧНИК KP.RU