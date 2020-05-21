Житель Саратовской области отработает долг в 100 тыс. рублей по алиментам
Житель Саратовской области по решению суда должен был выплачивать алименты на своего 13-летнего ребенка, однако он этого не делал.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, несмотря на предупреждения судебного пристава-исполнителя мужчина не начал давать деньги на содержание ребенка и даже не собирался устраиваться на работу.
С октября 2019 года по май 2020 года у него образовалась задолженность в размере почти 100 тыс. рублей.
Теперь гражданину придется провести 30 часов на обязательных работах.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU