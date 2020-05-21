Панков: Максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается до 13,5 тыс. рублей
Госдума поддержала во втором чтении новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции. Он предусматривает, в том числе, увеличение минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих, поддержку туристической отрасли, арендаторов и самозанятых.
- Только что приняли поправку, которая с 1 июня увеличивает минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым и последующими детьми до 6 752 руб. Эта поправка рассматривалась в рамках законопроекта о принятии неотложных мер для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.
Размер максимального пособия теперь составит 13504 руб. Выплачиваться пособие будет на каждого ребенка в возрасте до полутора лет, — отметил депутат Госдумы Николай Панков в своем канале «Пара слов».
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ИСТОЧНИК KP.RU