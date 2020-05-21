2020-05-21T15:34:12+03:00
Общество

Володин рассказал о проектах по увеличению двух школ в Саратове

Количество учеников в школах №84 и №5 суммарно увеличится на 1100 человек
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Володин о строительстве пристроек к саратовским школам.

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В инстаграме своих сторонников volodin.saratov председатель ГД РФ Вячеслав Володин рассказал о планах расширения двух школ в Заводском районе Саратова.

Речь идет о школах №84 и №5. Эти учреждения переполнены и к Володину уже обращались учителя и родители учеников с просьбой помочь в реконструкции зданий и возведении пристроек.

Володин рассказал, что проектная документация подготовлена, она сейчас проходит экспертизу, которая в ближайшее время будет завершена, после чего все документы будут направлены в министерство просвещения Российской Федерации. С министром просвещения РФ вопрос включения этих объектов ву бюджет 2021 года председатель Госдумы предварительно уже обсудил.

- 922 места новых оборудованных появится в 5 школе. Сегодня эта школа переполнена, переполнена существенно. И около 200 мест у нас дополнительных - 178, если быть точным, - появится в 84 школе. Но кроме того, что это будут ученические места, мы сможем в рамках этого финансирования, которое, надеюсь, получим в федеральном бюджете, построить и бассейн, и столовую, и многое другое, - отметил спикер ГД.

Володин предложил верить в то, «что все будет хорошо».

- Просто вопросы стали более масштабными и, понятно, стали более финансово емкими. А для того, чтобы их решить, надо проект подготовить. На это пришлось деньги искать опять за счет привлеченных источников - у области своих средств не нашлось. Нужно сейчас проводить экспертизу. Этим уже занимается региональное министерство образования, - рассказал Вячеслав Володин.

Он выразил надежду, что уже на будущий год начнутся работы по строительству пристроек, спортзала, бассейна, столовой и многого другого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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