2020-05-21T16:34:13+03:00
Происшествия

В Петровске ООО «ВолгаНефтетранс» оштрафовали за ампутированную ногу рабочего

Произошел несчастный случай на буровой установке
Дарья Вострикова
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В конце апреля комиссия под председательством инспекции труда завершила расследование несчастного случая, который произошел 6 февраля в насосном блоке на одной из буровых установок в Ровенском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в Гострудинспекции региона, рабочий увидел, что один из насосов неисправен. Вместе с помощником бурильщика он решил провести его диагностику путем запуска этого насоса. Когда электродвигатель остановился, он подошел к коренной задвижке механизма и попытался открыть. В этот момент раздался хлопок, произошел срыв рукава высокого давления с гайки быстроразъемного соединения и 47-летний мужчина получил травму, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Согласно медицинскому заключению, пострадавший мужчина получил тяжелую травму левой ноги, заключающуюся в различных закрытых и открытых переломах, ушибах и гематомах. Впоследствии нога мужчине была ампутирована.

Комиссия пришла к заключению, что причинами несчастного случая стало нарушение технологического процесса, недостатки и плохая надежность машин, неудовлетворительная организация работ.

Ответственными за это комиссия признала пострадавшего работника, помощника бурильщика, а также мастера, занятого в производственных процессах по бурению скважин и юридическое лицо.

ООО «ВолгаНефтетранс» обязали выплатить штраф.

Материалы расследования направлены в органы прокуратуры для принятия соответствующего процессуального решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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