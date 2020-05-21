2020-05-21T15:11:52+03:00
Происшествия

В Балашове рабочего убило бункером для гречки

Начата проверка
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда на предприятии, что привело к гибели человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла около полудня 3 апреля.

По версии следствия, двое сотрудников предприятия демонтировали оборудование по очистке гречки. При этом были нарушены правила, в частности, не выставлены ограждения, работников никто не контролировал. Поэтому когда в помещение зашел 57-летний мастер производства, на него упал бункер для подачи зерна.

Мужчина был госпитализирован и скончался 11 апреля от тупой сочетанной травмы тела.

Для установления всех обстоятельств дела следователи изъяли документацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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