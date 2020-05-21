На улице в Петровске задержали мужчину с самодельным кастетом
Гражданин не раз привлекался к уголовной ответственности
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Полиция задержала на улице Фрунзе в Петровске 48-летнего местного жителя, рецидивиста.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, у гражданина изъяли предмет, похожий на кастет.
Исследование показало, что это холодное оружие ударно-раздробляющего типа. Мужчина пояснил, что сделал его сам.
На него завели уголовное дело по статье 223 ч.4 УК РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU