На улице в Петровске задержали мужчину с самодельным кастетом

21 Май 2020 2020-05-21T15:11:51+03:00

Гражданин не раз привлекался к уголовной ответственности

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Полиция задержала на улице Фрунзе в Петровске 48-летнего местного жителя, рецидивиста.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, у гражданина изъяли предмет, похожий на кастет.

Исследование показало, что это холодное оружие ударно-раздробляющего типа. Мужчина пояснил, что сделал его сам.

На него завели уголовное дело по статье 223 ч.4 УК РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU