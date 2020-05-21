2020-05-21T16:09:40+03:00
Общество

Профессор СГТУ рассказала о важности поправок в Конституцию для решения экологических проблем

Екатерина Семенова
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Саратовский профессор, заведующая кафедрой «Экология» института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ имени Гагарина Ю. А. Елена Тихомирова поделилась с «КП-Саратов» мнением о поправках в конституцию.

Елена Тихомирова является доктором биологических наук, поэтому она высказалась о тех изменениях, которые касаются охраны окружающей среды.

Она отметила, что в рамках национального проекта «Экология» вопросы сохранения окружающей среды, развития особо охраняемых территорий, обеспечения экологической безопасности на предприятиях и приоритет наиболее экологичных технологий в производстве являются самыми актуальными. В СГТУ имени Гагарина будущих экологов, инженеров, химиков, технологов и энергетиков учат анализировать подобные аспекты и решать возникающие в этой сфере проблемы.

- Важность расстановки приоритетов экономического развития России с учетом решения и предотвращения экологических проблем как никогда очевидна. Поэтому совершенно своевременно утверждение этих позиций в основном законе государства — в Конституции РФ, — отметила Елена Тихомирова.

Она уточнила, что планируется внесение изменений в статьи 71 и 73 Конституции, где в новой редакции будет акцентировано установление основ федеральной политики и федеральных программ во взаимосвязи экономического, экологического, научно-технологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации. В частности, будет особо отмечена необходимость непрерывного образования, в том числе и экологического. Это позволит повысить уровень самосознания населения и выработать экологически грамотное поведение у граждан в повседневной жизни.

Статья 72, например, должна закрепить, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов находятся, в частности, природопользование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории.

- Таким образом, на конституционном уровне будет закреплена обязанность государства создавать благоприятные условия для жизнедеятельности населения, что неразрывно связано с экологически благополучной окружающей средой для человека, средой обитания с сохранением биоразнообразия, развития национальных парков, заповедников, заказников и т.д. А это в современном мире невозможно без развития экологически чистых технологий, экологически безопасных производств, научно-технологических решений по утилизации и рециклингу отходов производства и потребления, ликвидации накопленного экологического ущерба, — уверена Елена Тихомирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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