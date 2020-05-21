2020-05-21T15:44:25+03:00
Общество

В Саратове депутат гордумы потребовал наказать водителя маршрутки за поедание чебурека за рулем

Прошел рейд по автобусам и маршруткам
Дарья Вострикова
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Сегодня, 21 мая, представители комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова, МКУ «Транспортное управление» и депутат гордумы Евгений Чернов провели рейд по местным автобусам и маршруткам.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, были осмотрены маршруты №№3, 6, 26, 105, 55, 55А на конечных остановках, в поселке Комсомольский в Заводском районе.

- Мы удовлетворены чистотой и обработкой салонов на первых трех маршрутах. Но на маршруте №55А один из водителей за рулем ел чебурек и пил горячий чай. Будем требовать, чтобы транспортное управление разобралось по этому случаю. Посмотрим, какое наказание понесет водитель или перевозчик. Я считаю, что ответить должен и тот, и другой, —возмутился народный избранник.

Он напомнил о вчерашней аварии с участием маршрутки в Кировском районе, где пострадали девять человек. И добавил, что люди могут подумать о том, что для всех водителей приемлемы перекусы за рулем, но это не так. Только единичные случаи.

Перевозчики отметили, что гораздо больше людей стали пользоваться общественным транспортом.

По окончании рейда было несколько замечаний об отсутствии информации о профилактических мероприятиях на некоторых маршрутах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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