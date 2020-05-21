2020-05-21T14:58:20+03:00
Политика

Радаев отметил отставание по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Саратове и Энгельсе

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Радаев провел совещание по ремонту дорог в Саратовской области. Фото пресс-службы губернатораРадаев провел совещание по ремонту дорог в Саратовской области. Фото пресс-службы губернатора
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Губернатор Радаев провел совещание по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Это одна из самых капиталоемких госпрограмм, в 2020 году Саратовская область получит 5,6 млрд рублей. Сейчас ремонт и строительство ведутся на 49 из 98 объектов, а это ровно половина всего объема. Радаев отметил, что есть поводы для критики.

- В Саратове в отдельных случаях не соблюдались технологии, о чем сигнализировали жители. Речь идет об укладке асфальта во время дождя. Рассчитываю, что практика заведомого брака ради интенсивного освоения средств уйдет в прошлое безвозвратно.

В Саратове требует особого внимания глобальная реконструкция стратегического объекта — Трофимовского моста. И здесь крайне важно четко следовать срокам, чтобы к концу года завершить работы. Качество — на первом месте.

Немало проблем в Энгельсе. Связаны они с большим объемом и при этом — единственным подрядчиком. Нехватка техники, материалов, людей создают угрозу нарушения контрактных обязательств. Из 26 объектов ремонт идет только на четырех, и то не в полную силу, — заметил губернатор.

Радаев потребовал от и. о. главы Стрельникова разобраться, почему подрядчик выиграл конкурс на безальтернативной основе, какова ситуация с мощностями, включая трудовые ресурсы, и предложить варианты усиления.

Несмотря на серьезные коррективы планов, вызванные распространением коронавируса, нацпроекты остаются в нашей стратегической повестке одним из приоритетов. Мы обязаны максимально эффективно освоить средства, выделенные на 2020 год, что должно отразиться на кассовом исполнении, — предупредил подчиненных Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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