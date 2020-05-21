В Саратове росгвардеец оказал первую помощь пострадавшим в ДТП на Танкистов
Вчера, 20 мая, на улице Танкистов водитель маршрутки №99 потерял управление и влетел в световую опору.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны региона, очевидцем этого стал прапорщик Виктор Арсютин, который шел домой после суточного дежурства.
Двери транспорта из-за аварии оказались заблокированы и пассажиры не могли выйти из него. Автомобиль получил повреждения и мог в любую минуту загореться.
Сотрудник Росгвардии тут же бросился на помощь и вместе с полицейскими эвакуировал людей из салона транспорта. Наиболее пострадавшим гражданам он оказал первую помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU