Саратовец отдаст 5 тыс. рублей за мат в адрес полицейского
Мужчина бранился, когда был пьян
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Суд признал 36-летнего саратовца виновным в оскорблении полицейского.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 22 апреля 2020 года пьяный мужчина обматерил правоохранителя. Он находился у одного из домов на Волжской улице в Саратове.
В зале суда гражданин признал свою вину, за свой бойкий язык ему придется отдать 5 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU