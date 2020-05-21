Саратовец отдаст 5 тыс. рублей за мат в адрес полицейского

21 Май 2020 2020-05-21T14:51:25+03:00

Мужчина бранился, когда был пьян

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Суд признал 36-летнего саратовца виновным в оскорблении полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 22 апреля 2020 года пьяный мужчина обматерил правоохранителя. Он находился у одного из домов на Волжской улице в Саратове.

В зале суда гражданин признал свою вину, за свой бойкий язык ему придется отдать 5 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU